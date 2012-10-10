Rum kesimi Fenerbahçe için alarmda

Türk takımlarıyla yaptıkları maçlarda olay çıkardıkları için kötü bir sicile sahip Rumlar, Fenerbahçe’nin AEL’le 25 Ekim’de oynayacağı maç için güvenlik önlemlerini şimdiden planlamaya başladı.

Fenerbahçe ile Rum takımı AEL maçına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan gelecek Türk taraftarlar için bin 200 bilet sağlandı. Ancak Rumlarla birarada oturacak Türk taraftarlarla birlikte bu sayının 3-4 bin kişiyi bulacağı tahmin ediliyor. Maçı çok sayıda Türk taraftarın izleyecek oluşu, güvenlik önlemleri konusundaki endişeleri artırdı.

Türkiye’nin ve UEFA’nın uyarılarını dikkate alan Rum polisi, özel eğitilmiş 300 çevik birlik polisini statta görevlendirecek. Bunun yanı sıra binden fazla polis de maçta görev yapacak. Çok sayıda sivil polis de seyircilerin arasında oturacak.

Fenerbahçe ile AEL maçı için Lefkoşa’nın Rum kesimindeki GSP stadyumunda 2 aşamalı güvenlik çemberi oluşturulacak.

Buna göre ilk aşamada bilet ve kimlik kontrolü yapılacak, ayrıca taraftarlar tek tek kamerayla kaydedilecek.

İsrail'in titizliği gösterilecek

İkinci aşamada ise, üst araması yapılacak, stada sokulması yasak olan maddelere el konulacak. Rumlar, güvenlik önlemlerinde son derece titiz olan İsrail’in uyguladığı prosedürü örnek alacak.

Maç öncesinde ve sonrasında büyük kısmını özel eğitilmiş çevik kuvvet personelinin oluşturacağı binden fazla polis görev yapacak.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Lukas Luka, Fenerbahçe-AEL karşılaşmasının güvenlik önlemleri konusunda ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Rum bakan, polis yetkilileriyle birlikte çeşitli senaryolar üzerinde durulduğunu ve alınacak önlemler konusundaki tüm detayları UEFA’ya bildirdiklerini kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminde karşılaşma yapan, çeşitli spor dallarındaki Türk takımların istisnasız her maçında büyük olaylar meydana geldi. Olaylarda Rum polisi güvenliği sağlama konusunda yetersiz kaldı.