Rum istihbarat ajanının aşk oyunu

T24 - Rum istihbaratının 'yakışıklı' ajanı, Kıbrıs görüşmelerini yürüten BM özel temsilcisi Alexander Downer’ın sekreteri Sonja Bachmann’ı kandırarak 6 bin 500 gizli dosyayı ele geçirdi.



Soruşturmayı FBI’ın yardımıyla tamamlayan BM çok öfkeli. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kıbrıs’ta skandala yol açan bilgisayar korsanlığı ve telekulak operasyonu geçen yıl yaşandı. Rum lider Dimitris Hristofyas’ın onayı ve Rum istihbarat kurumu KİP’in başkanı Andreas Kriaku’nun emriyle harekete geçen ajanlar, Lefkoşa Rum kesiminde Holiday Inn oteline yerleşen BM özel temsilcisi Alexander Downer’ın özel sekreteri Sonja Bachmann’ı yakın takibe aldı.



Bachmann’ın güvenini kazanarak getir-götür işlerini yapmaya başlayan “yakışıklı” bir Rum ajan, genç sekreterin her hareketini üstlerine bildirdi. İddiaya göre kısa sürede sekreterin “dostluğunu” kazanan ajan, operasyon tamamlandıktan sonra aniden ortadan kayboldu.





Şifreyi aldılar, casusu kurdular



Belgelerin çalınmasına, BM’nin çok daha aktif bir rol oynamasının beklendiği ikinci tur doğrudan müzakerelerin başladığı tarih olan 10 Eylül 2009’da başlandı. Yakışıklı ajan, Downer’ın yaptığı tüm resmi görüşmelerin tutanaklarını da tutan İtalyan asıllı İsviçreli Bachmann’ın günlük programının tamamını biliyordu. Rum ajanlar önce Bachmann’ın, dizüstü bilgisayarına internet bağladığı oteldeki Business Center’ın ana bilgisayarına özel bir casus programı yerleştirdi. Bu tür programların kurulması için, bilgisayar sahibinin belirlediği şifrenin de bilinmesi gerekiyor.



Casus programı ile Bachmann’ın BM sunucuları üzerinden kullandığı elektronik posta şifrelerini ele geçiren Rum ajanlar, PDF formatındaki 15 dosya içinde 6 bin 500 sayfalık gizli belgeleri çaldı.





Yandaş medyaya özel servis



Rum istihbaratı Kıbrıslı Türkler ile müzakereleri yürüten Downer’a baskı yapabilmek için Hristofyas’ın sağ kolu Yorgo Yakavu’nun aile dostu Kostas Venizelos yönetimindeki Rum Fileleftheros Gazetesi’ne belgeleri parça parça sızdırmaya başladı. Fileleftheros Gazetesi, sızıntının kaynağı konusunda BM’yi şaşırtmak için New York muhabirinin imzasıyla çalıntı belgeleri yayınladı.





Davutoğlu görüşmesi de sızdı



Rumların çaldığı belgeler arasında Alexander Downer’ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile yaptığı özel görüşmelerin tutanakları da bulunuyordu. Rum gazeteleri ve televizyonlarında Downer’ın Türkiye lehine hareket ettiği imaları yapılmaya başladı. İlk sızan belgeler arasında BM’nin olası bir referandumda, hem Rum hem Türk tarafında lehte ve aleyhte hareket edecek Rum siyasi grupları ve kilise mensuplarının listesi de bulunuyordu. Rum istihbaratı ayrıca BM görevlilerinin telefonlarını da dinlemeye aldı.





Derin devlet yaptı yalanı



Downer, olayın ardından Hristofyas ile görüştü. Hristofyas, konuyla ilgileri olmadığını savundu, soruşturma sözü verdi. Rum lider, hatta “derin devletin operasyonu” iddiasında bulundu.



Hristofyas’ı aklayan ‘derin devlet’ yalanı hem Rum, hem de Türk medyasında yer aldı. Ancak BM, gizli belge hırsızlığının kaynağına ulaşmak amacıyla ABD’den yardım istedi. FBI bilgisayar korsanlığı uzmanları, Bachmann’ın bilgisayarına, Ada’da olmadığı zamanlarda 11 defa yasadışı giriş yapıldığını ve tümünün de kaynağının Kıbrıs Rum kesimi olduğunu saptadı. FBI raporunda yakışıklı ajanın ismi de bildirildi ve Hristofyas’ı suçlayan rapor Downer’a sunuldu. Rum kesimi şimdi bu haberle çalkalanıyor. Olayı örtbas eden Rum Yönetimi’nin skandalın meclis komisyonunda görüşülmesini engellemeye çalıştığı bildirildi.







İŞTE SIZAN GİZLİ BELGELER



Rum gazete ve televizyonları, çalınan gizli belgeleri parça parça yayınlıyor. Hristofyas’ı zor durumda bırakabilecek belgeler, Rum gizli servisince elenip basına servis ediliyor. Belgelerden bazıları şöyle:



Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun 17 Mayıs’ta Downer görüşmesi. Downer Davutoğlu’na Rum lider Hristofyas’ın koalisyon kurduğu DİKO ve EDEK partilerinin çözümsüzlük yanlısı olduğunu söyledi.



Downer’ın Talat ile 3 Ağustos saat 12.00’de yaptığı görüşmenin tutanakları. Downer, “Kıbrıslı Türkler (muhtemel bir referandumda evet demezlerse) izole kalacaklar ve AB’ye girmeyecekler. Kıbrıslı Rumlar ise, çözüm veya daimi taksim ve birleşik Kıbrıs rüyasının sonu arasında karar verecekler (hayır derler ise)” dedi.



BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Lynn Pascoe ve ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Frank Urbancic’in 31 Temmuz’da New York’taki özel görüşme tutanakları. BM yetkilisi “AB, Kıbrıslı Rumlara baskı yapmalı ve uluslararası camianın bu sefer çözüm beklediğini iyice anlamalarını sağlamalıdır” dedi. Pascoe, İngiliz hükümetini de “İngiltere’de güçlü bir Rum varlığı bulunduğu için bu yönde çok fazla şey yapmamakla” suçladı.



Downer bir başka belgede, Rum kilisesinin papazlardan oluşan yönetim kurulu Sen Sinod meclisinin üyelerini isim isim, ‘retçi’, ‘Tasosçu’ gibi sınıflara ayırıyor.