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Dünya

Rum istibaratı ve Mossad anlaşma yaptı

İsrail istihbarat servisi Mossad ile Rum istihbarat servisi KİP arasında gizli anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

07 Kasım 2011 02:00

T24 - İsrail istihbarat servisi Mossad ile Rum istihbarat servisi KİP arasında gizli anlaşma imzalandığı öne sürüldü.

 
Kathimerini gazetesinin haberine göre iki gizli servis elde ettikleri bilgilerle ilgili olarak sürekli iletişim halinde olacak. İki istihbarat servisinin Türkiye’nin bölgedeki hareketleriyle ilgili de bilgi alışverişinde bulunacağı ileri sürülüyor. Rum Kathimerini gazetesi, İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres’in geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki önemli gizli anlaşma imzalandığını yazdı. Birinci anlaşmanın iki ülke arasında askeri ve savunma alanlarında işbirliğine ilişkin unsurlar içerdiğini, diğerinin ise Mossad ile KİP arasında sürekli bilgi alış- verişinde bulunulması olduğunu kaydetti.



Türkiye’ye karşı birlik


Güney Kıbrıs ve İsrail’in ayrıca arama ve kurtarma alanında ortak tatbikatlar gerçekleştirmelerinin de gündemde olduğunu belirten gazete, Rum Savunma Bakanı İliadis’in yakın zamanda Tel Aviv’i ziyaret edeceğini yazdı. İsrail’le yapılacak doğalgaz anlaşmasının Güney Kıbrıs’ı, “Türkiye gibi dış tehditler karşısında” güçlendireceğini savunan Mahi gazetesi ise, Güney Kıbrıs’ı ciddiye almayan Türkiye’nin İsrail gibi dev bir askeri gücü gözardı edemeyeceğini iddia etti. Rum Kesimi’ni ziyaret eden ilk İsrail Cumhurbaşkanı olan Şimon Peres,  Türkiye ve doğalgaz arama çalışmaları konusunda “İsrail ne kimseyi tehdit edecek, ne de kimseden tehdit kabul edecek” demişti.


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