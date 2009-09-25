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Dünya

Rum iddiasına BM'den yalanlama

25 Eylül 2009 20:37

Kıbrıs'ta görevli BM Barış Gücü (UNFCYP) sözcüsü Jose Luis Diaz, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın “Türkiye'de kar amaçlı iş ortaklığı bulunduğu” yönündeki Rum kaynaklı iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Diaz, yaptığı yazılı açıklamada, Downer'in hayatı boyunca ne Türkiye, ne de Yunanistan'da kar amaçlı bir iş yapmadığını belirtti.

Downer'in “Bespoke Approach” isimli danışmanlık firmasının ortaklarından biri olduğunu kaydeden Diaz, bu firmanın başta Avustralya olmak üzere Çin ve Endonezya'da iş yaptığına işaret etti.

Diaz, bahsi geçen firmanın Türkiye ile de hiçbir ilişkisinin bulunmadığını hatırlattı. Güney Kıbrıs'ta siyasi partiler ve basın, bir görüşmesinde Demokratik Parti (DIKO) ve sosyalist parti EDEK'i “retçi parti” olarak nitelediği iddiasıyla, Downer'e karşı bir süreden beri karalama kampanyası yürütüyor.

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