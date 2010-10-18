-RUM GAZETESİNDEN İDDİA LEFKOŞA (A.A) - 18.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, 21-22 Ekimde yapılacak ''Uluslararası Akdeniz İklim Değişikliği Konferansı'' çerçevesinde Atina'ya gidecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmesi için ''zemin hazırlandığı'' iddia edildi. Kıbrıs Rum kesiminde yayımlanan Simerini gazetesi, manşetten verdiği haberde, Yunanistan ve Rum tarafının, ''Ankara'nın ağzının aranması'' amacıyla, Erdoğan ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan yetkililer arasında üçlü bir görüşme yapılması yönünde perde gerisi faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Hristofyas'ın Erdoğan ile gayri resmi olarak bir araya gelmesi için ''büyük bir diplomatik çaba'' sarf edildiğini belirten gazete, Türk tarafının bu olasılığı reddettiğini de yazdı.