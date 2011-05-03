Rum Başpiskoposu: Rum yönetimi üyelik için AB'yi kandırdı

T24 -



Simerini gazetesinin haberine göre ''Sky Yunanistan'' televizyon kanalına açıklama yapan 2. Hrisostomos, Rum yönetimi eski lideri Glafkos Klerides'i AB'ye, Kıbrıs Rum yönetiminin üyeliğine karşılık ''Kıbrıs sorununu Annan planı temelinde çözme sözü vermekle'' suçladı ve ''(Kıbrıs Cumhuriyeti) üye olabilmek için AB'yi kandırdı'' dedi.





Rum siyasileri Kıbrıs konusunu iyi yönetememekle sürekli taviz vermekle suçlayan Rum Başpiskopos, ''Milli davanın siyasiler tarafından yönetildiği yarım asır içerisinde Kıbrıs'ın yarısı kaybedildi, tamamı tehlike altında'' ifadesini kullandı.





2. Hrisostomos, Rum siyasilerin müzakerelerde tavizler verdiğini iddia ederek, ''bugünkü durumla ortaya çıkması muhtemel yeni çözümün, mevcut durumdan çok daha kötü olacağı görüşününü'' savundu. Başpiskopos, Rum halkının, Annan Planı'na benzer bir çözümü daha büyük bir çoğunlukla reddedeceğini söyledi.





''Kıbrıs Helenizminin varlığının Rum Ortodoks Kilisesi'nin umurunda olduğunu, bu nedenle görüşlerini her zaman söyleyeceğini'' belirten 2. Hrisostomos, ''Zaman zaman verilen tavizlerle bizim taraf kapana kısıldı'' dedi.





Siyasilerden tepkiler

Başpikopos 2. Hrisostomos'un sözleri, Kıbrıs Rum tarafında tepkilere yol açtı.





Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, 2. Hrisostomos'un ''Rum yönetiminin AB'ye üye olmak için AB'yi kandırdığı'' sözlerinin, ''Kıbrıs Rum tarafına ve Kıbrıs davasına zarar verdiğini'' kaydetti.





Stefanu, ''2. Hrisostomos'un, sözleriyle iç siyaseti birleştirmek yerine onu un ufak ettiğini'' belirtti.





Komunist AKEL Partisi Genel Sekreteri Andros Kiprianu da 2. Hrisostomos'a, ''davranışı ile Rum toplumu içerisinde doğru bir rol oynamadığı, aksine daha da sorun çıkardığı'' mesajını gönderdi.





Başpiskopos'un sözleri ile Rum yönetimini cezalandırmaları için yabancılara argüman verdiğini ifade eden Kiprianu, ''2. Hrisostomos'un bir kez daha sanki politikacıymış gibi davrandığını ve bölücü olacak şekilde konuştuğunu'' söyledi.





Ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Nikos Anastasiadis ise Başpiskopos'un sözlerinin yanlış olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını göstermenin siyasilere bağlı olduğunu belirtti.





Demokratik Parti (DİKO) ve Rum Meclis Başkanı Marios Karoyan, Kilise'nin Kıbrıs sorununda görüş beyan etme hakkı olduğunu, bazı noktalarda farklı düşünseler de kendisinin ateşe benzin dökmeyeceğini söyledi. Karoyan, 2. Hrisostomos'un bazı sözlerine katıldıklarını, bazılarına

katılmadıklarını kaydetti.





Sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru, Başpiskopos'un sözlerini yorumlarken, ''Kilise'nin milli davada söz söyleme hakkı ve görevi vardır, ancak bu Başpiskopos'un her söylediğini paylaşıyoruz anlamına gelmiyor'' dedi.





Ekologlar ve Çevreciler Hareketi, 2. Hrisostomos'un Kıbrıs sorununa ilişin açıklamalarına kaygıyla yaklaştıklarını belirterek, ''Başpiskopos'un, Kıbrıs sorunundaki söylemlerinde siyasetçilerden çok daha fazla ketum olması gerektiği'' görüşünü dile getirdiler.





EURO.KO da (Avrupa Partisi) ise Başpiskopos 2. Hrisostomos'un ''müzakerelerin batağa saplandığı, Annan Planı'ndan üç kat daha kötü bir çözüm tehlikesi bulunduğu'' görüşünü paylaştığını açıkladı.



