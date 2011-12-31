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Dünya

Rum Başpiskopos İsrail'le işbirliğinde kararlı LEFKOŞA (A.A)

31 Aralık 2011 15:58

-Rum Başpiskopos İsrail'le işbirliğinde kararlı LEFKOŞA (A.A) - 31.12.2011 - Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos, ''kilisenin arazilerinde, İsrailli şirketlerle ortaklaşa enerji yatırımı yapılması yönündeki anlaşmanın'' ilerlediğini açıkladı. Başpiskopos 2 Hrisostomos, Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, Kudüs Patriği'nin Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edeceğini ve ardından kendisinin İsrail'e gideceğini belirtti. İsrail Devlet Başkanı Şimon Perez'in davetlisi olarak İsrail'i ziyaret edeceğini ve temasları çerçevesinde enerji anlaşmasının da gündeme geleceğini belirten Hrisostomos, anlaşmanın içeriğine ilişkin bir soruya karşılık ise ''sabırlı olunması'' tavsiyesinde bulunarak detay vermedi.

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