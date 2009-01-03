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Dünya

Rum başkan, Talat'ın hediyesini reddetti

Rum Meclisi Başkanı Karoyan, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın yeni yıl dolayısıyla kendisine gönderdiği hediye sepetini geri gönderdi

03 Ocak 2009 02:00

Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı ve Demokrarik Parti (DİKO) Genel Başkanı Marios Karoyan, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın yeni yıl dolayısıyla kendisine gönderdiği hediye sepetini, sepette yer alan ''cumhurbaşkanı'' ve ''KKTC'' ibareleri nedeniyle kabul etmedi.

Rum basınının, DİKO'dan yapılan açıklamaya dayanarak verdiği habere göre, hediye sepetinde ''Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'' yazması ve sepetteki çeşitli hediyelerde de ''KKTC'' ibaresinin bulunmasından dolayı Karoyan, Talat'ın hediyesini kabul etmedi.

Hediye sepeti, iade edilmesi amacıyla BM Barış Gücü (UNFİCYP) yetkilisine teslim edildi.

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