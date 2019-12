-RUM BASININDA TÜRK ÖNERİLERİ YER ALDI LEFKOŞA (A.A) - 09.03.2011 - Birleşmiş Milletler'in (BM) mülkiyet konusundaki uzmanlarının, mülkiyet konusunda "TOKİ modeli" olarak bilinen, Kıbrıs Türk tarafının kullanılmayan ve atıl durumdaki mülklerin idaresinin kurulacak bir emlak şirketi tarafından yapılması önerisine olumlu baktıkları, Kıbrıs Rum tarafından uzmanların da mülkiyet konusundaki tezlerini BM uzmanlarına anlatmak üzere New York'a gittikleri belirtildi. Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas da, Kıbrıs'ta kapalı bölge Maraş'ın iadesinin, "Türkiye için bir sınav" olduğunu iddia etti. Rum Alithia gazetesi, "BM Uzmanları Eroğlu'nun Mülkiyet Önerisine Olumlu Bakıyorlar" başlığıyla verdiği haberinde, Kıbrıs Türk tarafının, atıl kalmış bölge ve mülklerin değerlendirilmesi için emlak şirketi kurulması şeklindeki önerisinin BM uzmanlarınca olumlu karşılandığını, bu durumun New York'a giden Rum heyetine de iletileceğini yazdı. Gazete, BM uzmanlarının, 10 gün kadar önce New York'a giderek kendileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ve heyetine de, Kıbrıs Türk tarafının önerisini "olumlu" bulduklarını ilettiklerini yazdı. Kıbrıs Türk tarafının önerisinin, Kıbrıs sorunu nedeniyle atıl durumda bulunan mülklerin, kapalı Maraş da dahil, toplu yapılanmasını üstlenecek ve bu mülkleri takasa hazır hale getirecek bir emlak şirketinin kurulmasını içerdiğini kaydeden gazete, mülkiyet konusunda BM uzmanlarıyla görüşmek üzere Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın danışmanlarından oluşan bir heyetin de New York'a gittiğini belirtti. Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu da dün yaptığı açıklamada, Hristofyas'ın danışmanlarından Nikos Emiliu, Tumazos Çelebis ve Mihalis Sarris'in yarın ve Cuma günü BM uzmanlarıyla New York'ta görüşmeler yapacaklarını doğruladı. Rum Politis gazetesine göre ise Rum heyeti, BM uzmanlarına Kıbrıs Rum tarafının mülkiyet konusundaki önerilerini izah edecek ve görüş alacak. -HRİSTOFYAS: "MARAŞ GÜNDEMİMDEN HİÇ DÜŞMEDİ"- Öte yandan , Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum basınında çıkan ve "Kıbrıs Rum tarafının, kapalı bölge Maraş'ın iadesi önerisini yeniden aktif bir şekilde uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı" yönündeki haberleri yorumladı. Hristofyas, kapalı bölge Maraş'ın BM'ye iadesi önerisinin "yeni bir öneri olmadığını, geçen yıl Temmuz ayından beri gündemde olduğunu ve hiçbir zaman kendisinin gündeminden düşmediğini" söyledi. "Maraş'ın iadesinin, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik adım atmaya, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine ve 'işgale' son vermeye ne kadar hazır olduğuna ilişkin bir sınav niteliği taşıdığını" iddia eden Hristofyas, "Türkiye'nin bu adımı atmaması halinde herkesin Türkiye'nin iyi niyetinden şüphe duyabileceğini" savundu.