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Dünya

RUM BASININDA ''LOPEZ'' SEVİNCİ LEFKOŞA (A.A)

07 Ekim 2010 16:31

-RUM BASININDA ''LOPEZ'' SEVİNCİ LEFKOŞA (A.A) - 10.07.2010 - Şarkıcı Jennifer Lopez'in, KKTC'nin Girne bölgesinde yapılan Cratos Premium otelinde 24 Temmuzdaki gala gecesinde vermesi öngörülen konserin iptal edilmesinde, Amerikalı senatör Robert Menendez'in müdahalesinin etkili olduğu öne sürüldü. Konserin iptal haberlerine geniş yere veren Rum gazeteleri, "Lopez Yunanların protestolarının ardından gelmiyor. Lopez dahi unutmuyor. Jennifer Lopez geri adım attı. Yurt dışındaki Rumların ayaklanması işe yaradı ve konser ertelendi. Açılış planlamaları yerle bir oldu. Lopez sunuşunu iptal etti. Sert tepki ve protestoların akabinde 'işgal' altındaki bölgelere gelmiyor. Kıbrıslı Rumların protestolarının ardından konserini iptal etti. 'Sahte' devlet için şamar" başlıklarını kullandı. Fileleftheros gazetesi, Lopez'in konserinin iptal edilmesinde Amerikalı senatör Robert Menendez'in müdahalesinin etkili olduğunu öne sürdü. Haberlerde, Jennifer Lopez'in KKTC ziyaretini, çoğunluğu elektronik postayla gönderilen ve 8 bin civarında olduğundan bahsedilen protesto mesajlarının ardından iptal ettiği belirtildi.

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