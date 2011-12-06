-Rum basının iddiası: Davutoğlu Güney Kıbrıs'a davet edilecek LEFKOŞA (A.A) - 06.12.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı sırasında, Rum tarafında yapılacak bazı Konsey toplantılarına, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu da davet edeceği öne sürüldü. Rum Alithia gazetesine göre, Rum yönetimi AB dönem başkanlığı sırasında, Davutoğlu'nun, 2012'nin ikinci yarısında Güney Kıbrıs'ta düzenleyeceği dışişleri bakanları gayrı resmi konseyine katılıp katılmayacağını sorguluyor; Türk bakanların Rum tarafındaki toplantılara çağrıldığında ne olacağını ve siyasi krizi yönetme senaryolarını inceliyor. Türkiye'nin, Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığı konusunda ''tanımadığımız bir ülke ile aynı masaya oturmayız'' kesin tavrı içerisinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngiltere ziyaretinde, ''yarım devlet ve zavallı Avrupa'' dediğini hatırlatan gazete, Güney Kıbrıs'ın ''dönem başkanlığı'' süresince bazı konsey toplantılarını, en azından Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Konseyi'ni Güney Kıbrıs'ta yapacağını kaydetti. Geleneksel şekilde gerçekleşmesi halinde Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Konseyi'ne, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da çağrılacağını belirten gazete, bunun için Rum tarafının ''şartını'' şöyle aktardı: ''Türk bakanın Kıbrıs'a girişi 'meşru' bir giriş noktasından olacak. Daveti mümkün kılacak bir şey daha var; o da, Dışişleri Bakanları Konsey toplantılarına Kıbrıslı Rum bakan değil, Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton’un başkanlık yapıyor olmasıdır. Bu, Türk bakanın gelmeyi reddetme argümanlarını daha da azaltıyor. Ancak aynı zamanda Ashton’a; siyasi bir krizden kaçınmak için Davutoğlu’nu Brüksel'de yapılacak başka bir Konsey’e davet etme seçeneği de tanıyor.'' Davutoğlu'nun daveti reddedeceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını da belirten gezete, ''Ancak kabul ederse Kıbrıs'a Ercan üzerinden gelecek ve buna rağmen konsey toplantısına katılmak isteyecek. O zaman ne olacak? Burada, ciddi bir siyasi krizin yönetilmesi konusu olacak'' yorumunu yaptı.