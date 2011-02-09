Rum basını 'besleme'yi fırsat bildi

T24 - Rum basını Erdoğan’ın sözlerini ve gelen tepkileri "Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitme vakti mi geldi?” şeklinde yorumladı.



Başbakan Erdoğan'ın KKTC'deki gösterilerde Türkiye karşıtı açılan pankartlara gösterdiği tepki Rum Kesimi'nde de geniş yankı buldu.



Alithia gazetesi "Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitme vakti mi geldi?" başlığını kullandı. Gazete, Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Kıbrıslı Türkler’in "öfke ve bikkinlik bardağının taştığı" yorumunda bulundu.



Fileleftheros gazetesi de "Ankara ipleri geriyor. Kıbrıslı Türkler’i tehdit ediyor" başlığını kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunma nedeninin Türkiye'nin stratejik çıkarları olduğu şeklindeki açıklaması da Rum Kesimi'nde dikkat çekti. Başbakan'ın bu sözleri, Rum siyasi partileri tarafından "Erdoğan maskesini çıkardı" şeklinde yorumlandı.



AKEL Partisi’nin Avrupa Parlamentosu’ndaki temsilcisi de Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesine bir mektup göndererek Başbakan Erdoğan'ı şikayet etti.





