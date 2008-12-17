Rum bakanın istifa inadı sonuç verdi

Kıbrıs Rum yönetimi Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kipros Hrisostomidis, firar eden mahkum nedeniyle ikinci kez istifasını verdi.Rum radyosunun haberine göre, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Hrisostomidis'in ikinci kez verdiği istifa dilekçesini bu kez geri çevirmeyerek, kabul etti.Kipros Hrisostomidis, cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkum olan "Al Kapone" lakabıyla tanınan Andonis Kittas isimli Rum'un 12 Aralık Cuma günü özel bir hastanede tedavi altındayken firar etmesi üzerine istifasını sunmuş, ancak istifası Hristofyas tarafından kabul edilmemişti.