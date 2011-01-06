-RUM BAKAN AĞIR KONUŞTU LEFKOŞA (A.A) - 06.01.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Andonis Pashalidis, Türkiye'nin, Rum yönetimi ile İsrail arasındaki deniz bölgesinde ''münhasır ekonomik bölge'' anlaşmasına tepkisiyle ilgili olarak, ''Türkiye kabadayılığı bir kenara bırakırsa iyi eder'' ifadesini kullandı. Rum radyosuna göre, Andonis Pashalidis, Theofania Yortusu dolayısıyla ''suların kutsanması'' törenine katıldığı Larnaka'da, gazetecilerin konuya ilişkin bir sorusu üzerine şunları söyledi: ''Birkaç ay önce bazı anlaşmalar yapacağımızı söylesek bize kimsenin inanmayacağından eminim, ama ilerliyoruz. (Güney)'Kıbrıs' AB'ye tam üye, egemen bir devlettir, egemenlik hakları vardır ve bu haklarını savunuyor, savunmaya da devam edecek. Avrupa'ya girmek isteyen bir ülke olan Türkiye, tonları düşürür ve Deniz Hukuku ile Uluslararası Hukuk olduğunu anlayıp kabadayılığı bir kenara bırakırsa iyi eder.'' Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail arasında 17 Aralık 2010'da güney Lefkoşa'da ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) anlaşması imzalanmıştı.