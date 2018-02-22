Rum Bakan: ABD bizi 'Türkiye'ye karşı nüfus kullanamayız' diye uyardı

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulides, Akdeniz\'de yaşanan doğalgaz gerilimi konusunda çarpıcı bir itirafta bulundu ve \"Amerikalılar, ilişkileri o kadar iyi olmadığı için Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları konusunda bizi bir süre önce uyarmıştı\" dedi.

Kasulides’in, \"Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yapmaya çalışacak\" diye de devam etti. Rum radyosuna göre; Kıbrıs Türk tarafının, enerji planlamasının tarafı olma talebini \'düğünden önce boşanma isteği\' diye niteleyen Kasulides; “Böyle bir şey de enerji planlamalarının dondurulması da kabul edilemez\" değerlendirmesi yaptı.

TÜRKİYE\'YE BASKI YAPILAMIYOR

Rum Dışişleri Bakanı Kasulides, Rum Yönetimi’nin, Varna’da düzenlenecek AB-Türkiye toplantısının iptal edilmesi talebinde bulunacağı bilgileri sorulduğunda “çıkarlar çok büyük ve böyle bir talep çok zor kabul edilir” ifadesini kullandı. Rum Bakan, Türkiye\'nin bölgede olmasının en büyük nedenlerinden birinin de Ankara\'ya kimsenin baskı yapamayacak olmasını gösterdi ve \"ENI’nin İtalya hükümetinin de gücü sınırlı. Zayıf halka\" dedi.