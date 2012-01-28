-Rukiye Yıldırım çeyrek finalde elendi ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Tekvandoda 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Eleme Turnuvası Rusya'da başladı. Bugün 48 kiloda tatamiye çıkan Türk sporcu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde elendi. Rusya'nın Kazan kentinde başlayan turnuvada, 39 ülkeden 119 sporcu mücadele ediyor. Bugün 48 kiloda tatamiye çıkan Türk sporcu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Ukraynalı Ganna Soroka'ya 4-3 yenilerek vize şansını kaybetti. Türkiye'nin 3 sporcuyla katıldığı turnuvada, 67 kiloda Nur Tatar ve erkekler +80 kiloda Bahri Tanrıkulu vize mücadelesi verecek.