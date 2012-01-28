T24 LogoT24 Logo
Spor

Rukiye Yıldırım çeyrek finalde elendi ANKARA (A.A)

28 Ocak 2012 00:43

-Rukiye Yıldırım çeyrek finalde elendi ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - Tekvandoda 2012 Londra Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıtası Eleme Turnuvası Rusya'da başladı. Bugün 48 kiloda tatamiye çıkan Türk sporcu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde elendi. Rusya'nın Kazan kentinde başlayan turnuvada, 39 ülkeden 119 sporcu mücadele ediyor. Bugün 48 kiloda tatamiye çıkan Türk sporcu Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Ukraynalı Ganna Soroka'ya 4-3 yenilerek vize şansını kaybetti. Türkiye'nin 3 sporcuyla katıldığı turnuvada, 67 kiloda Nur Tatar ve erkekler +80 kiloda Bahri Tanrıkulu vize mücadelesi verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24