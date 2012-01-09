Ruju umut oluyor!



T24 - 2008 yılında FHM dergisi tarafından ‘dünyanın en seksi kadını’ seçilen İngiliz şarkıcı Cheryl Cole, 1976 yılında Prens Charles tarafından kurulan yardım kuruluşu ‘The Prince’s Trust’ yararına ruj üretiyor.





Aynı zamanda kozmetik firması L’Oréal Paris’in de reklam yüzü olan Cole, ‘Kırmızı Tutku’ adıyla piyasaya sürülmeye başlanan rujun satışından elde edilecek geliri yardıma muhtaç insanlar için kullanmak üzere bağışlayacak.



Bu yardım kampanyası sayesinde ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını değiştirebilme mutluluğunu yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, kırmızı rujun her kadına yakışabilecek kadar etkileyici bir aksesuar olduğunu ve tercihini bu yüzden rujda kullandığını söylüyor.





