Ruiz ay sonunda Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaş Dış Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları, on numara için Bryan Ruiz’i ay sonuna kadar transfer etmek için uğraştıklarını söyledi. Toruoğulları, “Menajeriyle anlaştık. Fulham ise 7 milyon Euro istiyor. Orta yol bulacağız ve muhtemelen anlaşacağız” dedi.

İsmail Er’in Hürriyet’teki haberine göre, Beşiktaş’ın dış transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, “Ruiz ile 4 yıllık anlaşma yapmayı istiyoruz” dedi. Yaratıcı bir orta saha istediklerini vurgulayan Torunoğulları, “Şu anda gündemimizde Bryan Ruiz var. Amacımız bu işi bitirmektir. Ay sonuna kadar da zamanımız var. Fulham’ın beklentileri bizi ay sonuna kadar uğraştıracak gibi gözüküyor. Futbolcunun menajeriyle biz anlaştık. Fulham 7 milyon Euro istiyor. Orta yol bulacağız. Muhtemelen anlaşacağız” dedi. Werder Bremen’in Ruiz’den vazgeçmesi de Beşiktaş’ın elini güçlendirdi.

Radyospor’a konuşan Torunoğulları, sağ bek için de büyük ihtimalle Moledo’da giyen Norveçli Martin Linnes ile alacaklarını söyledi.

Torunoğulları, ”Kulübü ve kendisiyle temaslarımız devam ediyor. Büyük ihtimalle, Linnes transferini gerçekleştireceğiz. Kulübüyle belli bir noktaya kadar geldik. Bu transfer biraz daha avantajlı hale geldi. Linnes ve Ruiz, kamuoyunda bilindiği için artık bunları inkâr etmenin anlamı yok” dedi.

Baronı’yi hiç düşünmedik

Erdal Torunoğulları, bir dönem adı Beşiktaş ile anılan Fenerbahçeli Cristian Baroni’yi hiç düşünmediklerini söyledi. Torunoğulları, “Bizim Baroni’yle ilgili her hangi bir düşüncemiz olmamıştır. Olması da söz konusu değildir” dedi.