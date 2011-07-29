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Dünya

RUİJTEN: TÜRKİYE DAHA DEMOKRATİK HALE GELİYOR BRÜKSEL (A.A)

29 Temmuz 2011 23:44

-RUİJTEN: TÜRKİYE DAHA DEMOKRATİK HALE GELİYOR BRÜKSEL (A.A) - 29.07.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen Ruijten, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'le 3 kuvvet komutanının emekliliklerini istemesini, "Türkiye'nin gittikçe daha demokratikleştiği" şeklinde yorumladı. Oomen-Ruijten, kısa açıklamasında "Türkiye, demokratik kurumların askeri kararlar üzerinde denetim sahibi olduğu daha demokratik bir ülke haline geliyor" dedi. Raportör Oomen-Ruijten'in kaleme aldığı son AP Türkiye raporunda, sivil-asker ilişkileri bağlamında Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeler övülmüştü. Raporda bu kapsamda, askeri yargının yetkisinin daraltılması, YAŞ kararlarının yargı denetimine açılması ve üst düzey askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına yer verilmişti. AP raporunda, ordu üzerinde tam sivil denetim sağlanması için Türkiye'den yeni çabalar talep edilmiş ve özellikle savunma harcamalarının TBMM denetimine alınması istenmişti.

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