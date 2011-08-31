-Ruhumuzun sılası Saraybosna SARAYBOSNA (A.A) - 31.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ramazan Bayramı'nı Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da geçirdiğini anımsatarak, ''Bizde adet, bayramlar sılada geçirilir. Bizim ruhumuzun sılası Saraybosna'dır, ailesi ise Bosnalı kardeşlerimizdir'' dedi. Bakan Davutoğlu, Bosna-Hersek'teki temasları kapsamında İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından Saraybosna'daki Skenderiya Kültür Merkezi'nde geleneksel bayram konserine, Reis-ul Ulema Dr. Mustafa Ceriç, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, eşi Sare Davutoğlu ile katıldı. Konserin düzenlendiği salona 10 bini aşkın kitlenin büyük sevgi gösterileri eşliğinde giren Bakan Davutoğlu, ülkedeki değişik ilahi gruplarının ve sanatçıların seslendirdiği parçaları dinledi. Bakan Davutoğlu, daha sonra konseri organize eden yetkililerin ricası üzerine, salonda bulunan kalabalığa hitap etti. Boşnakların geleneksel bayram tebriği sözü olan ''Bayram Şerif Mübarek Olsun'' diye konuşmasına başlayan Davutoğlu, salonda bulunanlara İstanbul'dan, Ankara'dan, Erzurum'dan, Hakkari'den, Anadolu'nun dört bir yanından selam getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bayram tebriklerini salondakilere ileten Davutoğlu, bu yıl yaz programını hazırlayan arkadaşlarına ''Ramazan Bayramı'na bir program ayarlamayın'' şeklinde uyarıda bulunduğunu ifade etti. Kendisine, programını hazırlayan arkadaşlarının, ''Ramazan Bayramı'nı sılada, ailenizin yanında geçirmeyecek misiniz?'' şeklinde soru yönelttiğini ifade eden Bakan Davutoğlu, ''Çünkü bizde adet bayram sılada, ailenin yanında geçirilir. Ancak, bizim ruhumuzun sılası Saraybosna'dır, ailesi ise Bosnalı kardeşlerimizdir'' dedi. Bakan Davutoğlu, Saraybosna'da bayramın bir kez daha ayrı ve farklı bir tadı olduğunu anladığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Bugün bayram namazında Gazi Hüsrevbey Camisi'nde cemaatle bayramlaşırken, bir Boşnak kardeşim bana sarılarak, 'Biz 150 yıldır bu anı bekliyorduk' dedi. Buralara gelmeye geç kaldık. Ama bir daha geç kalmayacağız inşallah. Bir daha ebediyete kadar sizleri terk etmeyeceğiz. Her zaman yanınızda olacağız. Bayram ruhu sevgidir, kardeşliktir, kucaklaşmadır. İnşallah bundan sonra Saraybosna, Bosna-Hersek hep bir olacaktır. Bölünmeye asla izin vermeyeceğiz.''