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Ruhsatsız silah satan çeteye operasyon: 18 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon yapıldı

20 Aralık 2018 15:57

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-BURSA\'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon yapıldı. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bursa merkez ile İnegöl ilçesinde bir çetenin ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti. Bu sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, yaklaşık 200 adet farklı ebatlarda mermi ve fişek, onlarca yedek şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 

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