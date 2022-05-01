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Ruhsatsız maden ocağında tavan çöktü; 1 işçi yaralandı

01 Mayıs 2022 15:51

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında çöken tavanın altında kalan maden işçisi Özaydın T. (37) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kırat Mahallesi mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 30 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinde tavan çöktü. Maden işçisi Özaydın T. çöken tavanın altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan Özaydın T., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Özaydın T.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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