Ruhsatsız ev satışı yasaklandı, senetli satış başladı

Yeni Tüketici Kanunu ruhsatsız projelerde ev satışını yasakladı. Ruhsat sürecini beklemek istemeyen şirketler ise senetli satışlara yöneldi. Bazı firmalar ruhsattan önce sözleşme ile bazı firmalarda ‘ön satış’ diye kaparo alıyor.

28 Mayıs’ta yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu, konutzede oluşmasını engellemek için ruhsat almayan projelerde satışı yasakladı. Ancak bazı inşaat firmaları yasağı delmenin yolunu senetli satışta buldu. Yasa, ‘ruhsatını alan projeler için sözleşme noterden olacak’ derken, firmalar satış ofisinde satış sözleşmesi ile çalışmaya devam ediyor. Bu tip satışlar da noter masrafını ödemek istemeyen ya da banka kredisi kullanamayan müşterilerden talep görüyor.

Arka kapı aranıyor

Gülistan Alagöz’ün Hürriyet’teki haberine göre, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılacak düzenlemelerde sektörün gerçeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Çelik, “Yeni yasayla inşaatta temel üstü seviyesine gelene kadar satış yapamıyorsun. 30 katlı bir yapıda bu süre 1 yıl. Bu kadar süre satış yapmadan beklemek şirketleri zorlayınca arka kapı aranıyor” dedi. Çelik, yeni düzenlemelerin inşaat sektörünü sat-yap sisteminden yap-sat sistemine yönlendirilmesi durumunda sektördeki oyuncuların büyük oranda pazardan çekileceğini dile getirdi. Yeni kanunun illegal satışların da önünü açtığını belirten Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun ise, “Konut alıcısı tercihini ruhsatını alan projeden yana kullanmalı. Senetle alsa da projenin banka kredisine uygun olup olmadığını sormalı” dedi. İnşaat sektörü temsilcilerinin büyük bölümü, yasa ile engellemek istenen ruhsatsız satışların engellenemediği görüşünde.

Yasa ne diyor?

Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte firmaların ofisinde yapılan satış sözleşmesi artık geçersiz. İnşaat şirketleri, müşterilerine ön bilgilendirme formu gösterecek, ruhsat başta olmak üzere proje bilgileri sunacak ve sözleşmeler noterde olacak. Proje teslim edilene dek sözleşmede şerh bulunacak.

Cezası ne kadar?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Avukat Ali Güvenç Kiraz’ın verdiği bilgiye göre yapı ruhsatı alınmadan sözleşme yapan firmaya 100 bin lira ceza kesilmesi gerekiyor. Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni kanun çerçevesinde ikinci mevzuatı 28 Kasım’a kadar açıklayacak. Böylece, kanun çıkmadan önce projeye başlamış inşaat firmalarının sisteme nasıl entegre edileceği de net bir şekilde belli olacak.