Ruhsatların iptaline karar verilmişti: Ataköy'deki marina görünümlü AVM, yargı kararı dinlemiyor

Bakırköy Belediyesi Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Ataköy sahilinde yoğun yapılaşmaya neden olacak Ataköy Marina Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesine karşı yıllardır mücadele ettiklerini belirterek projeye ruhsat vermediklerine dikkat çekti. Daha önce de buraya aynı projenin yapılmak istendiğini söyleyen Kerimoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün söz konusu projeye verdiği ruhsatların iptali istemiyle açtıkları davayı kazandıklarını anlattı. Bakanlığın proje hakkında olumlu bir karar vermesi durumunda tekrar yargı sürecini başlatacaklarını vurgulayan Kerimoğlu, “Mahkeme kararını boşa düşürmeye çalışıyorlar” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre tartışma yaratan Ataköy sahilindeki kulelerin yakınına Ataköy Marina Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesi için atılan ilk adımı dünkü gazetemizin manşetinden duyurmuştuk. Haberimizin ardından Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu projeye ilişkin süreci gazetemize anlattı. Kerimoğlu bu projenin hayata geçmesi için yaklaşık 10 yıldır çalışmaların olduğuna dikkat çekerek “Bakırköy Belediyesi’nden 4 yıl önce Ataköy sahilinde yapılaşma yoğunluğuna neden olacak Marina AVM projesine ruhsat istendi. Biz de 4 gerekçeden dolayı bu projeye ruhsat vermedik. 4 gerekçemiz şuydu: İlk olarak proje yapı yoğunluğuna neden olacaktı. Halkı sahilden uzaklaştıracaktı. Projeyle kıyı kenar çizgisi ihlal ediliyordu ve projenin yapılmak istendiği alan 1. deprem kuşağında yer alıyor. Gerekçelerimiz bugün de değişmedi” dedi.

Ruhsat bakanlıktan

Bu sürecin ardından şirketin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne başvurarak ruhsat aldığına dikkat çeken Kerimoğlu, “Önce kamuoyu baskısı oluşturdular. Projenin çevreye uyumlu olacağını, sahille Bakırköy’ü buluşturacağını, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını savundular. Bir referandum yaptık. ‘Halka soralım’ dedik. 2016’da yapılan referandumda az farkla projeye ‘evet, yapılsın’ oyu çıktı. Tabii referanduma katılanların bir kısmı da çalışanlar ve esnaftı. Bakırköy Belediye Başkanı olarak referandumda çıkan karara rağmen yine de ruhsat vermedim. Bunun üzerine adı geçen firma bizden ruhsat alamayınca bakanlıktan 2016 yılında 2 adet ruhsat aldı” dedi.

Ruhsatlar iptal oldu

Kerimoğlu bakanlıktan aldıkları ruhsatların iptaline yönelik Bölge İdare Mahkemesi’nde davalar açtıklarını belirterek “Dava 18 Temmuz 2017’de sonuçlandı. Mahkeme ruhsatların iptaline karar verdi. Şirket de iptal kararlarının yürütmesinin durdurulması için dava açtı ancak mahkeme şirketin yürütmeyi durdurma istemlerini 2018 yılı içerisinde reddetti. Şirket konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Şu anda dava bilirkişi ve keşif için bekliyor” dedi.

"Yeniden dava açarız"

Ruhsatlar iptal edilene kadar geçen 1 yıllık sürede sahilde proje için birtakım çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kerimoğlu ruhsatların iptalinin ardından çalışmaların durduğunu söyledi. Kerimoğlu projeyi farklı yöntemlerle hayata geçirmek istediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bakanlık, şirket ve Bakırköy Belediyesi arasında bir hukuk mücadelesi sürüyor. Bakanlığa yeni bir başvuru yaparak yargı kararlarını boşa düşürmeye çalışıyorlar. Yeni bir plan yapma arzusundalar. Bakanlık projeye tekrar onay verirse biz de tekrar dava açacağız. Baruthane arazisini koruduğumuz gibi burayı da koruyacağız. Sahillerimize dokunmayın.”

Projenin bir kısmı dolgu alanı üzerine planlanıyor

Bakanlığa önceki gün sunulan ÇED dosyasına göre proje kapsamında alan içerisinde 431 ticari bölüm, 22 odalı bir butik otel, meydanlar, sokaklar, yarı açık alanlar ve parklar yer alacak. Toplam 715 milyon 945 bin TL’ye mal olacak projenin bir kısmı da dolgu alanı üzerinde yer alacak. Projenin inşaat alanı ise 429 bin 576 metrekare olarak belirlendi. Zemin üstü en çok 3 katlı olmak üzere 27 adet blok yapılması planlanıyor.