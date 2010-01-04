Ruhban Okulu’na Batı Trakya kriteri

Erdoğan, Ruhban Okulu’nun açılması konusunda, “İlgili bakan arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyor. Tabii, Batı Trakya’daki Türk azınlığımızın Yunanistan hükümetinden talepleri de göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda, “Batı Trakya’daki Türk azınlığımızın Yunanistan hükümetinden talepleri de göz önünde bulundurulmalıdır” dedi. Erdoğan, Kriter dergisinin ocak sayısında yer alan röportajında, “Kısa vadeli programınızda, Ruhban Okulu’nun açılması var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Ruhban Okulu konusu çok boyutlu bir süreci gerektiriyor. Gerek yasal mevzuatımız, gerek eğitim sistemimiz noktasında konunun enine boyuna incelenmesi gerekiyor. Bakan arkadaşlarımızın ve kurumlarımızın konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Tabii burada Batı Trakya’daki Türk azınlığımızın Yunanistan hükümetinden talepleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yunan Hükümeti de aynı zamanda bu konulara eğilmek ve din adamlarının sorunlarına, liderlik, işsizlik ve azınlık dernekleriyle ilgili sorunlara çözüm getirmelidir.”





‘Eksen değişmiyor’



Erdoğan, “Türkiye’nin bölge ülkelerine açılımı, Avrupa’yı rahatsız mı ediyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Yönümüzü Batı’ya döndüğümüzde, sırtımızı Doğu’ya dönme lüksümüz yok. Kuzey’e yönelip Güney’i ihmal edemeyiz. Asıl sorun, Türkiye’nin eksen değiştirmesi değil, bazı çevrelerin belirli eksenlerde sabit kalması, statükoya mahkûm olmasıdır.”





Erdoğan: AB liderleri şevkimizi kırıyor



Erdoğan, AB üyeliği konusunda da şunları söyledi:



“Bizim tek başına heyecan içinde olmamız, kararlı olmamız yetmiyor. Aynı heyecanın masanın diğer tarafında da olması gerekiyor. Esasen, heyecan kaybı gibi algılanan mevcut durum, AB üyesi kimi ülkelerin, kimi liderlerin tavrının bir sonucudur. Yapılan açıklamalar, tavırlar ve propagandalar kaçınılmaz olarak Türkiye’de yankı buluyor, tepki alıyor ve şevkimizi kırıyor. Türkiye’de AB’ye üyelik noktasında heyecanın azaldığı doğrudur, ama Hükümet olarak bu noktada en küçük bir heyecan kaybı, bir yavaşlama içinde olduğumuz doğru değildir.”



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Türkiye AB’ye 2023’ten önce üye olacak” sözleri için de şunları söyledi: “Ben tarihler üzerinde durmuyorum. Burada önemli olan Türkiye’nin AB’ye üye olacak standarda gelmesidir. Üyelik konusu ancak o zaman gündeme gelecektir. Bizim şu anki temel hedefimiz, olabildiğince fazla başlıkta müzakereleri açmak ve bu süreci en hızlı şekilde ilerletmektir.”





‘Çarmıha gerilmiş gibi...’ demişti



Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, “Türkiye’de kendimizi bazen çarmıha gerilmiş gibi hissediyoruz” sözleriyle tartışma yaratmıştı. Bartholomeos, 19 Aralık 2009’da Habertürk’e Başbakan Erdoğan’la aralarında Ruhban Okulu’yla ilgili geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı: “Ruhban Okulu konusunu, İstanbul’da ve Ankara’da, Başbakanımıza defalarca yazılı ve sözlü olarak aktardım. İsteklerimizi arz ettim. Başbakanımız diyor ki; ‘Peki ama Atina’da cami yok’. Atina’da 1-2 veya daha fazla caminin olmasını ben de istiyorum, gayet makul görüyorum. Fakat mesul ben değilim. Oradaki hataları veya eksikleri niye biz ödeyelim? Zaten Kıbrıs faturasını bizim cemaatimiz ödedi. Cemaatimiz eğer bu kadar az kaldıysa, Türk-Yunan-Kıbrıs ilişkilerindeki hatalarda, faturaların bizim cemaatimize ödettirilmesindendir. Batı Trakya’da müftüler seçilmiyor. Bizim günahımız, kabahatimız ne? Biz Türk vatandaşıyız, vatandaş olarak da haklarımızı istiyoruz. Vergi ödüyoruz, askerlik yapıyoruz, oy veriyoruz. Ben 2 sene yedek subay olarak askerlik yaptım.”