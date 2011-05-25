Ruhban okulu WikiLeaks'te

T24 - Yunan basını, Başbakan Erdoğan'ın, Heybeliada‘ya karşılık Türk azınlığa açılım istediğini yazdı. Haber WikiLeaks belgelerine dayandırılıyor.







WikiLeaks belgelerindeki Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili haberler, Yunan basınında yer almaya devam ediyor. "Ta Nea" gazetesi, Ankara'nın, Washington'ın, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması yönündeki baskısı ile karşı karşıya her kalışında, Batı Trakya'yı ilgilendiren konularda adım atılması talebini gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, Ankara'nın bu yöndeki talepleri içinde, müftülerin tanınması, azınlık okullarının finansı ile Türk öğretmen sayısının artırılması ve atina'da camii inşaasının bulunduğunu belirtti ve Türkiye'nin azınlıklar konusunu, ''mütekabiliyet'' esasına göre ele aldığını da savundu.

Amerikalı yetkililerin, Lozan Anlaşması'nda, mütekabiliyet konusuna yer verilmediğini bilmelerine rağmen, Heybeliada için, Türk ve Yunan hükümetlerinin aynı masaya oturmalarında ısrarlı oldukları belirtildi.

Gazete, bunun, Fener Rum Patriği tarafından reddedildiğini vurguladı.



