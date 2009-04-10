‘Ruhban Okulu açılabilir’

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin avukatı Hatemi, eski Washington Büyükelçisi Loğoğlu ve eski YÖK Üyesi İlahiyat Profesörü Ayhan, Ruhban Okulu’nun açılmasını istedi



ABD Başkanı Barack Obama’nın sözleriyle başlayan “Ruhban Okulu’nun açılması” tartışması sürüyor. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin avukatı Kezban Hatemi, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



“1971’e kadar uygulanan statü, tekrar açılması için engel değil. Okul, MEB’e bağlı eski statüsü ile MEB denetiminde faaliyete derhal başlayabilir.”



Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu da “Ruhban Okulu’nun açılması, Türkiye’nin demokratik, laik yapısına uygun bir davranış olacak” diye konuştu.

Eski YÖK Üyesi ve İlahiyat Profesörü Halis Ayhan ise şunu söyledi: “Batılılar ve Amerika istiyor diye değil, ihtiyaçlar dikkate alınarak bu okul açılmalı.”

Hatemi, sözlerini şöyle sürdürdü:



‘MEB’e bağlı olabilir’



“Patrikhanenin temel isteği, okulun eski statüsüyle aynen açılmasıdır. Bundan kastedilen statü MEB’e bağlı ‘özel okul’ statüsüdür. Okulun kapatılma işlemi Lozan Antlaşması’na aykırılık oluşturmaktadır. 1971’e kadar uygulanan statünün, tekrar açılmasında hiçbir engeli yoktur. Okul, MEB’e bağlı eski statüsü ile MEB denetiminde faaliyete derhal başlayabilir.”



Loğoğlu da şunları söyledi: “Biz hukuk devletiyiz, laik bir devletiyiz. Böyle bir okulun açılması, niteliklerimizle bağdaşır diye düşünüyorum. Mevcut yasalar okulun açılmasına engel gözüküyor. Yeni bir yasal düzenleme gerekir. Türkiye‘nin bununla itibar kazanacağını düşünüyorum.”



Prof. Ayhan, Türkiye’de din hürriyeti bulunduğuna işaret ederek, Ruhban Okulu’nun açılması gerektiğine inandığını söyledi. Okulun açılabilmesi için Anayasada ve Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiğini savunan Ayhan, şunları kaydetti:



“Patrikhanenin istediği model, Anayasa ve Yükseköğretim Kanunu’na uygun değil. Patrikhane de bir eğitim-öğretim kurumu olacak. Bana göre Anayasada ve YÖK Kanunu’nda değişiklik yapılması gerekir.”





Dışişleri: Ruhban Okulu açılamaz



Dışişleri Bakanlığı’nın altı ay önce Meclis’e gönderdiği bir raporda, “Heybeliada Ruhban Okulu açılamaz” dediği ortaya çıktı. Dışişleri raporunda, Washington yönetiminin konuya ilgisinin, “ABD’deki Rum lobisinin yanı sıra daha fazla nüfusa sahip Moskova Patrikhanesi’yle süregiden mücadelede, Fener Rum Patrikhanesi’ne üstünlük sağlama arayışından” kaynaklandığını belirtmiş. Raporda, “Ortada yasal imkânsızlık var” denilmiş.