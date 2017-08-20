Ruhani’nin yeni kabinesi bir fireyle Meclis’ten güvenoyu aldı

İran’da 19 Mayıs’ta yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabineye aday gösterilen 17 isimden 16’sı, İslami Şura Meclisi’nden onay aldı.

Hükümeti onaylama yetkisine sahip yasama organı olan İran Meclisi’nden geçer oy alan adaylar arasında, Savunma Bakanı Tümgüneral Hüseyin Dehkan’ın yerine getirilen, Ruhani’nin eski danışmanı General Emir Hatemi de bulunuyor. Hatemi, seçimler öncesinde Ruhani tarafından Batı’yla imzalanan nükleer anlaşmayı sabote etmeye çalışmakla eleştirilen ve ülkede etkin bir muhafazakar güç olan Devrim Muhafızları dışından gelerek savunma bakanı seçilen ilk isim oldu.

Zarif ve Zengene göreve devam edecek

Meclis sözcüsü Ali Larjani tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015’teki nükleer görüşmelerde önemli rol oynayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ülkenin petrol üretimini artıran ve Fransız Total’le milyarlarca dolarlık anlaşma imzalayan Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene’nin yerlerini koruduğu 12. dönem kabine üyeleri listesindeki isimlerin biri dışında hepsi Meclis’ten güvenoyu almayı başardı.

290 koltuklu Meclis’te 288 milletvekilinin oy kullandığını ifade eden Larjani, en fazla oyu alarak seçilen ismin Savunma Bakanı Hatemi (261) olduğunu, Dışişleri Bakanı Zarif’in 236, Petrol Bakanı Zengene’nin de 230 oyla koltuğunu koruduğunu aktardı.

Enerji Bakanlığı için aday gösterilen isim onay alamadı

Meclis’ten güvenoyu alamayan tek isim ise Habibullah Bitaraf oldu. Bitaraf, güvenoyu öncesinde yapılan görüşmelerde, Meclis üyeleri tarafından ülkenin uzun zamandır gündeminde olan kuraklık ve su kriziyle mücadele konusunda etkili bir plana sahip olmamakla eleştirmişti.

18 kişilik kabine için Meclis’e yüksek eğitimden sorumlu Bilim Bakanlığı için öneride bulunmayan Ruhani, en fazla 3 ay süreyle bu bakanlıkları kendisi yönetecek. Cumhurbaşkanı’nın bu sürede Meclis’e yeni isimler önermesi gerekiyor.

Ruhani’ye ‘kadınsız kabine’ eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar aday İbrahim Reisi karşısında zafer kazanarak ikinci dört yıllık dönemi garantileyen Ruhani, nükleer anlaşmalar sırasında Batı’yla kurduğu diplomatik ilişkiyi geliştirerek artırmayı ve ülkenin ekonomisini geliştirmeyi hedefliyor.

Kadınlar ve gençlerin büyük desteğiyle yeniden göreve gelen Ruhani, kabinesinde hiçbir kadına yer vermemisinin ardından eleştirilerin hedefine oturmuştu. Görev süresi sonlanan Kadın İşleri'nden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Şahindoht Molaverdi, 68 yaşındaki Ruhani'nin destekleriyle cumhurbaşkanı seçildiği kadınlara kabinesinde yer vermemesiyle ilgili olarak, “Kadın bakanların eksikliği yerimizde saydığımızı gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.