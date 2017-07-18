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Dünya

Ruhani’ni kardeşi 9,3 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı

Mahkeme başlangıçta 500 milyar riyal (13,3 milyon dolar) kefalet talep ederken yapılan itirazla beraber tutarı 350 milyar riyale (9,3 milyon dolar) düşürdü

18 Temmuz 2017 19:27

Mali suçlardan tutuklanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun 9,3 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Geçen Pazar günü mali suçlar sebebiyle tutuklanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi ve yardımcısı Hüseyin Feridun kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre, Hüseyin Feridun'un mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılmasının kabul edildiği belirtilirken kefalet bedeli 350 milyar riyal (9,3 milyon dolar) olarak açıklandı.

Mahkeme başlangıçta 500 milyar riyal (13,3 milyon dolar) kefalet talep ederken yapılan itirazla beraber tutarı 350 milyar riyale (9,3 milyon dolar) düşürdü.

Bir dönem de Ayetullah Humeyni'nin güvenliğinden sorumlu olan Feridun, Karaj ve Nişapur'un bölge valisi olarak görev yapmıştı.

İran seçimleri öncesinde, Hasan Ruhani'nin özel danışmanlığını yapan kardeşi Hüseyin Feridun'un yasa dışı işlere bulaştığında dair haberler medyada kendine yer bulmuştu.

Yayınlanan bir haberde Hüseyin Feridun'un, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı sırasında döviz bürosu açtığı ve ekonomik kriz sırasındaki kur dalgalanmaları ve ekonomik yaptırımlar sayesinde servet sahibi olduğu öne sürülmüştü. 

Hüseyin Feridun'un Cumhurbaşkanının özel danışmanı sıfatıyla Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları'nın kararlarına müdahale ettiği dedikodusu üzerine ise Ekonomi Bakanı dinlenmek üzere Meclis'e çağrılmıştı. 

Öz kardeş olup aynı soyadı taşımayan ikiliden Ruhani, genç yaşlarda soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" kelimesi olarak değiştirmişti. 

 

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