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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani'den 'tutuklu değişimi' teklifi

Washington Post'ta yer alan habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile İran arasında tutuklu değişimi yapılmasını teklif etti.

28 Eylül 2015 13:21


Washington Post'un haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Oradaki (ABD) insanların serbest kalmasını sağlarsak ve ABD de bunun için gereken adımları atarsa ülkemiz bundan büyük mutluluk duyar" dedi. Gazetenin haberinde, Ruhani'nin söz konusu teklifi Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Ortadoğu uzmanlarının bir araya geldiği bir toplantıda gündeme getirdiği belirtildi.

İran'da halihazırda aralarında, ABD için ajanlık yapmakla ve İran'a karşı propaganda yapmakla suçlanan Washington Post muhabirinin de bulunduğu 3 Amerikalı tutuklu bulunuyor. ABD'de ise ABD yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla 19 İran vatandaşı cezaevinde. İran'la 5+1 Grubu ülkeleri arasında temmuz ayında İran'ın nükleer programı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Buna karşılık olarak yakın bir gelecekte İran'a uygulanan ambargonun gevşetilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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