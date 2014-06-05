İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Türkiye'ye ilk ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan bir Türk yetkili, geçen yıl seçilen Hasan Ruhani'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye düzenleyeceği ilk ziyaretin Pazartesi günü gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Türk yetkili, Ruhani'nin Ankara'da bir araya geleceği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la ikili ilişkiler ve Ortadoğu meseleleriyle ilgili konuları ele alacağını ifade etti. Hürriyet'te yer alan habere göre, yetkilinin verdiği bilgiye göre, Ruhani'ye Türkiye ziyaretinde çok sayıda İranlı bakanın da eşlik etmesi öngörülüyor.