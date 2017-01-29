Ruhani'den Trump'a: Duvar örmenin zamanı değil

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelir gelmez imzaladığı ve kaçak sınır geçişlerini engellemek amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören planını eleştirdi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Uluslar arasında duvar örmenin zamanı değil" dedi.

'Berlin Duvarı'nın yıllar önce yıkıldığını unuttular'

Başkent Tahran'daki Turizm Fuarı'nda konuşan Ruhani, "Berlin Duvarı'nın yıllar önce yıkıldığını unuttular. Uluslar arasında duvarlar varsa bile, bunların hepsi ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararname imzaladığını açıklamıştı. Trump'ın kararnameyi imzalamasının ardından, 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.



Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış, Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.