Ruhani'den Trump'a: Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump için "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" dedi. "İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız" diyen Ruhani, İran'la savaşın 'savaşların anası' olacağını söyledi.

Yurtdışında görevli İranlı diplomatların katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, ABD'yi mutlaka yeneceklerini söyleyerek, ABD'nin İran ile müzakere talebine karşı son noktayı koydu:

"Sayın Trump, biz tarih boyunca bölgedeki su yolları güvenliğinin güvencesi olduk. Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun. İki yolumuz var; ya direneceğiz ya teslim olacağız. ABD'yle müzakere masasına oturmak teslim olmak demektir."

“İran'la savaş savaşların anası olur”

Trump'ın çatışmacı tavrıyla sadece İran için değil tüm dünya için bir tehdit oluşturduğunu belirten Ruhani, "Düşmanlar, İran'la savaşın savaşların anası, İran'la barışın barışların anası olacağını iyi bilmeli" diye konuştu. Ruhani'nin açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Ödeyeceğimiz bedeller olacak, ancak elde edeceğimiz çıkarlar daha fazla olacak. Tehditler bizi birbirimize daha da kenetleyecek.

-İran petrol satamazsa kimse satamaz' dediğimizde Hürmüz Boğazı'nı kapatacağımızı düşünüyorlar, hâlbuki çeşitli yöntemlerimiz var, Hürmüz'ü kapatmak bunların en basiti. Kontrol ettiğimiz çeşitli boğazlarımız daha var

-İran halkını kışkırtamayacaksınız. İran halkı asla kimsenin uşağı olmayacak.