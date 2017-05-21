Ruhani'den seçim sonrası ilk mesaj: Gelişmek istiyoruz

İran'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, devlet televizyonu aracılığıyla halka seslendi. Ruhani, ilk mesajında, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu ve kendine oy vermeyen muhaliflerine saygı göstereceği ifade etti. Ruhani, "Seçimler bitti ve ben bugün tüm yurttaşların cumhurbaşkanıyım. Muhaliflerimin hükümetimi eleştirme hakkı saklıdır" diye konuştu.

İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz



Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın karşılıklı saygı temelinde dünyayla ilişkilerini her zamankinden daha fazla geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.



Ruhani, "Milletimiz, dünyayla barış ve dostluk içinde yaşamak istiyor. Ancak her türlü tehdit ve aşağılamayı da kabul etmeyecek. Halkımız, seçimlerle verdiği bu mesajının , tüm devletler, komşuları ve özellikle büyük dünya güçleri tarafından doğru bir şekilde duyulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.



BÖLGE VE HALKA KONUŞTU



Ruhani, "Seçimlerimiz, bölge ve komşu ülkelere, bölgedeki güvenliğin yabancı güçlerin varlığıyla değil demokrasinin güçlenmesi ve halkın oyuna saygı göstererek sağlanacağını göstermiş oldu" diye konuştu.



Ruhani, 19 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde halkın yaklaşık yüzde 73'ü sandık başına gitti.