İran'dan nükleer faaliyetlere geri dönme tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın nükleer programına ilişkin ülkesi ve dünya güçleri arasında varılacak olası anlaşmanın karşı tarafça ihlal edilmesi durumunda İran'ın hızlı bir şekilde eski nükleer çalışmalarına geri döneceğini ifade etti.

DHA’nın haberine göre; Başkent Tahran'da gazetecilere verdiği iftar yemeğinde konuşan Ruhani, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi ve Almanya ile İran arasında Viyana'da yürütülen müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanabileceğini kaydetti.

Nihai bir nükleer anlaşma sağlanması durumunda her iki tarafın da buna bağlı kalması gerektiğini söyleyen Ruhani, “Onlar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız, fakat anlaşmayı ihlal ederlerse akıllarının almayacağı hızla tekrar eski nükleer çalışmalarımıza geri döneriz” uyarısında bulundu.

"İhtilaflı konularda anlaşma sağlanabilir"

Nükleer görüşmelerde sorunların büyük kısmının çözüldüğünü söyleyen Ruhani, büyük önem taşıyan geride kalan diğer ihtilaflı konularda da uzlaşı sağlanabileceğini kaydetti.

Tahran yönetimi şu an nükleer faaliyetlerini büyük ölçüde dondurmuş durumda. Müzakereler sonucunda İran'ın nükleer faaliyetlerinin kısıtlanması, buna karşılık Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması hedefleniyor.

İran'ın nükleer programına ilişkin son tarih olarak 30 Haziran, kapsamlı bir anlaşma yapılması için öngörülmüştü. Viyana'da yürütülen görüşmelerde uzlaşı sağlanamayınca müzakereler 7 Temmuz'a kadar uzatıldı.