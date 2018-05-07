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Dünya

Ruhani'den nükleer açıklaması

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Mayıs (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'la 2015 varılan nükleer anlaşmadan çıkması halinde ülkesinin çıkarlarının karşılanması şartıyla anlaşmayı diğer taraf ülkelerle sürdürebileceklerini bildirdi

07 Mayıs 2018 18:32

Ekber Karabağ / Tahran, 7 Mayıs (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin İran\'la 2015 varılan nükleer anlaşmadan çıkması halinde ülkesinin çıkarlarının karşılanması şartıyla anlaşmayı diğer taraf ülkelerle sürdürebileceklerini bildirdi.
Meşhet kentindeki İl İdari Konsey Oturumu\'nda konuşan Ruhani, İran\'la P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında varılan nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmayacağına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump tarafından 12 Mayıs\'ta alınması beklenen kararı değerlendirdi.
Ruhani, \"Anlaşmadaki isteklerimiz ABD dışındaki ülkeler tarafından sağlanıp, güvence altına alınırsa anlaşmaya devam ederiz. ABD çıkarsa çok da iyi olur, şer azalmış olur \" diye konuştu.

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaiz\'den geldi. Vaizi konuyla ilgili, \"ABD\'nin geri çekilmesi durumunda ve anlaşmayı İran\'ın çıkarlarının sağlanması halinde, Avrupa Birliği ve Çin\'le devam edebiliriz\" dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

Ruhani\'nin Meşhet kentindeki İl İdari Konsey Oturumu\'ndaki konuşması

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