Ruhani'den Erdoğan'a: Suriye saldırısı uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik ortak saldırısını 'uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal' olarak değerlendirdi.

Press Tv'nin aktardığına göre Ruhani, Erdoğan ile görüşmesi sırasında ABD-Fransa-İngiltere'nin Suriye'ye yönelik üçlü saldırısı hakkında "Bazı güçlü ve zorba ülkelerin istedikleri zaman bir başka ülkeye saldırması uluslararası ilişkilerde çok çirkin bir emsal" ifadelerini kullandı.

Tahran'ın Ankara ile devam eden işbirliğinin Suriye'deki gerilimi azaltmaya yardım edeceğine inandığını belirten Ruhani ülkesinin her zaman herhangi bir ülkede kimyasal silah kullanımını kınadığını söyledi.

Ancak Ruhani saldırı iddialarını soruşturmak için görevlendirilen OPCW heyetinin bulgularını açıklamadan önce saldırının gerçekleştiğine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı "Hiçbir şey kanıtlanmamışken ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) müfettişlerinin araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını açıklamamışken hiçbir ülkeye ya da ülkelere bir askeri eylem izni verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Ruhani, Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara'da ay başında yaptıkları toplantıda başlıca gündem maddelerinin terörle mücadele, Suriye'de savaşı sonlandırma ve bölgede güvenliği sağlama olduğunu da vurguladı.

"Saldırganlık amaçlamıyoruz"

Ruhani bugün başkent Tahran'da 'Ulusal Ordu Günü' nedeniyle yapılan etkinliklerde de bir konuşma yaptı.

Törende askerlerin, savaş uçaklarının ve füzelerin geçişini izleyen Ruhani, İran'ın komşularına yönelik bir saldırganlık niyetinde olmadığını ancak savunma amacıya gerekli olan tüm silahları üretmeyi sürdüreceğini duyurdu.

Ruhani "Tüm dünyaya ihtiyacımız olan silahları üreteceğimizi ve gerekli olması halinde bu silahları temin edeceğimizi ilan ediyoruz. Beklemeyeceğiz. Sizin açıklamalarınızı ya da anlaşmanızı beklemeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı sözlerini "Ancak aynı zamanda bölgedeki komşularımıza da 'Size yönelik saldırganlık amaçlamıyoruz' diyoruz" diye sürdürdü.

'Tanklarımız, füzelerimiz size karşı değil"

Ruhani "Biz komşularımızla dostça ve kardeşçe ilişkiler istiyoruz ve onlara 'silahlarımız, ekipmanımız, füzelerimiz, uçaklarımız, tanklarımız size karşı değil, caydırıcılık amaçlı' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Normal bir bölgede yaşamıyoruz ve işgalci güçlerin etrafımızda üsler inşa ettiğini gördük. Uluslararası hukukun prensiplerini hiçe sayarak, bölgesel meselelere müdahale ettiler ve diğer ülkeleri Birleşmiş Milletler onayı olmadan işgal ettiler" diyen Ruhani "Sorunları çözmenin tek yolu siyasi müzakereler ve barışçı davranış" diye konuştu.

ABD ve müttefikleri İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'ın balistik füze programını durdurmasını istiyor ancak Tahran programının savunma için gerekli olduğunu belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a füze programı nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmezse İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan 2015 tarihli nükleer uzlaşıyı 12 Mayıs itibarıyla iptal etme tehdidinde bulunmuştu.