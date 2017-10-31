Ruhani'den Erdoğan'a kutlama mesajı

Ekber Karabağ / Tahran, 31 Ekim (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a bir mesaj göndererek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi\'nden yapılan açıklamaya göre, Ruhani mesajında, \" Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 94\'üncü yıldönümünü dolayısıyla şahsınız ve Müslüman Türk halkına samimi tebriklerimi sunuyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, mesajında, bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda ortak anlayış ve iki ülke üst düzey yetkililerinnin güçlü iradesiyle, iki ülke arasında çeşitli alanlarda gelişmekte olan işbirliğinin daha da gelişeceğinden emin olduğunu belirtti.