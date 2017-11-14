Ruhani'den deprem bölgesi ziyareti

Ekber Karabağ / Serpol Zehap, 14 Kasım (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 7.3 büyüklüğündeki deprem sonucunda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ülkenin Kirmanşah ilinde incelemelerde bulundu.

Depremin en çok hasara neden olduğu Serpol Zehap ilçesinde dar gelirliler için yapılan toplu konut projelerindeki yardım çalışmalarını yakından izlemek isteyen Ruhani, izdiham nedeniyle alana giremedi.

Ruhani, burada yaptığı konuşmada eski Mahmud Ahmedinejad hükümeti döneminde başlatılan sosyal konut projesini eleştirdi.

Ruhani,\"Devlet denetiminde yapılan konutlar yerle bir olmuş hâlbuki onun yanında halkın kendisi tarafından yapılan bina sağlam kalmış. Demek ki bu projelerde bazı sorunlar var\" diye konuştu.

Mesken-i Mehr olarak adlandırılan İran\'daki sosyal toplu konut projeleri Ahmedinejad döneminde dar gelirlilere yardım amacıyla başlatılmıştı.

Görüntü dökümü:

- Ruhani depremin en çok can kaybının yaşandığı Serpol Zehap ilçesinde