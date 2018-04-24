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Dünya

Ruhani'den ABD'ye: Anlaşmayı bozarsa kötü sonuçlarına katlanır

"ABD, Siyonizm ve bölgenin gerici Arap ülkelerinin komplosu gelişmemizi engelleyemeyecek"

24 Nisan 2018 16:16

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD nükleer anlaşmayı bozarsa "kötü sonuçlarına katlanır" açıklamasında bulundu.

Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin merkezi Tebriz'de halka hitaben konuşan Ruhani, 2015 yılında İran ve dünya güçleri arasında yapılan nükleer anlaşmadan çıkmaya çalışan ABD yönetimini sert ifadelerle hedef aldı. Ruhani "Anlaşmayı bozanlar kötü sonuçlarına katlanır" dedi.

Ruhani, "Beyaz Saray'da oturanlar taahhütlerine bağlı kalsa da kalmasa da İran halkı ve devleti onların her türlü komplo ve planına karşı dimdik duracaktır. Her zamandan daha güçlü taahhütlerimize bağlıyız ancak birileri bunu bozarak milletimize ihanet ederse kötü sonuçlarına katlanır" dedi.

İran'ın nükleer anlaşmadaki olası tüm senaryolara karşın planlarının olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD, Siyonizm ve bölgenin gerici Arap ülkelerinin komplosu gelişmemizi engelleyemeyecek" diye ekledi.

İran'la P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı sık sık eleştiren ABD Cumhurbaşkanı Doland Trump'ın anlaşmadan çıkabileceği ileri sürülüyor. 

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