Ruhani, yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylığını koydu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını koydu.

Reformcu bir lider olarak görülen Hasan Ruhani'nin resmi başvurusundan kısa bir süre sonra, Ruhani'nin en büyük rakibi olması beklenen muhafazakar din adamı İbrahim Reisi'nin de cumhurbaşkanlığına adaylığını koyduğu bildirildi.

Tahran'da adaylık başvurusunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Ruhani, Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmaya karşı çıkan muhafazakarlara yüklendi.

Ruhani, "Onun (nükleer anlaşmanın) korunması, İran ulusundaki en önemli siyasi ve ekonomik meselelerden biri. Bu bebeği sürekli öldürmeye çalışan üvey anneler, onun için iyi koruyucular olamazlar" dedi.

2013 yılında göreve gelen Ruhani, 5+1 ülkeleriyle nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasını sağlamış, bunun sonucunda İran'a uygulanan pek çok yaptırım ve ambargo kaldırılmıştı.

Ancak İran ekonomisinin durgunluğu, Ruhani'nin önündeki en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor.

Reisi ise, başvurusunun ardından gazetecilere ülkedeki ekonomi ve işsizlik nedeniyle adaylığını koyduğunu açıkladı.

Reisi bir yıl önce İran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni tarafından, üst düzey bir siyasi makam olarak görülen Şii İmam Rıza türbesinin başkanlığına getirilmişti.