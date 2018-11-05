Ruhani: Yaptırımları kıracağız

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Kasım (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD\'nin bugün yürürlüğe koyduğu yaptırımların iyi bir şekilde kırılması gerektiğini söyledi.

Washington yönetiminden, İran\'a karşı tehdit dili kullanmamasını isteyen Ruhani, \"Amerikalılara, İran\'ın büyük ulusuyla zor, baskı, yaptırım ve tehdit diliyle konuşmaması gerektiğini net bir dille anlatmalıyız; ABD cezalandırılmalı\" dedi.

Ekonomik kurmaylarının hazır bulunduğu toplantıda, ABD \'den gelen müzakere teklifini değerlendiren Ruhani, Beyaz Saray\'dan öncelikli olarak ayrıldığı nükleer anlaşmadaki yükümlülerini yerine getirmesini istedi ve \" Müzakere için sorunumuz yok fakat siz önce yükümlülükleriniz yerine getirin sonra konuşuruz\" dedi.

Beyaz Saray\'daki mevcut yönetimin süresinin kısa olmasını dilediklerini ifade eden Ruhani, \"Mevcut yönetimin süresinin kısa olmasını sadece biz değil, ABD\'nin Avrupalı müttefikleri ile görüştüğümde bunu onların da dilediğini gördüm\" dedi.

ABD\'nin İran\'dan petrol alan sekiz ülkeyi yaptırımlardan muaf tuttuğuna dikkat çeken Ruhani, \"Bugün İran petrol satışı devam ettirebiliyorsa bu İran adına zafer ve ABD\'nin geri adım attığı anlamına geliyor\" diye ekledi.