Ruhani: Yabancıların Suriye'de bulunması için artık bir mazeret kalmamıştır

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Kasım (DHA)- Rusya, İran ve Türkiye arasında Rusya\'nın Soçi kentinde yapılan üçlü liderler zirvesinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizine yönelik esas çözüm yollarını üç ana başlık olarak sıraladı.

Ruhani, \"Terörizmle mücadele henüz bitmiş değil. IŞİD\'e karşı kazanılan son zafer, Suriye ve bölgede terörizm tehlikesinin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bu yüzden terörizmi tamamen yenilgiye uğratmak için Suriye halkına yardımcı olmamız gerekiyor. Bunu yaparken Suriye milli egemenliğine saygı göstermek vazgeçilmezdir. Artık yabancıların Suriye hükümetiyle mutabakata varmadan bu ülke topraklarında askeri açıdan bulunmasında bir mazeret ve bahane kalmamıştır.\"diye konuştu.

Suriye halkı, geleceğini kendisi inşa edecek

İran Cumhurbaşkanı, \"Teröristlerle yıllarca savaşan Suriye halkı, yeni koşulları değerlendirerek, temel özgürlüklerin garanti edildiği geleceğini inşa edecek bir konumdadır. Suriye halkı yabancıların içişlerine müdahale etmesine izin vermeyip, ülkelerinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına zarar verecek her türlü eyleme karşı koyacaktır.\" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun rolü Suriye\'yi yeniden inşa etmeye yönelik olmalı

Cumhurbaşkanı Ruhani, \"Uluslararası toplumun Suriye\'nin geleceğindeki rolü, istikrarın sağlanması ve ülkeyi yeniden inşa etmek için ülke halkına yardımcı olma şeklinde olmalı, müdahale veya kendi görüşlerini dayatmaya yönelik olmamalıdır.\" dedi.