Ruhani: Üç ayda anlaşma istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin nükleer programı konusunda muhataplarıyla 3-6 ay içinde anlaşmaya varmak istediğini söyledi.

Ruhani, Amerikan Washington Post gazetesine açıklamasında, bu meselenin çözümünün ABD-İran ilişkilerindeki yumuşama sürecinin başlangıç noktası olacağını belirtti.

İran ve ABD dışişleri bakanları görüşecek

İran, uranyum zenginleştirme programı konusunda bugün P5+1 olarak bilinen ülkelerle görüşmeler yapacak.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif New York'ta ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yanısıra, Çin, Rusya, Almanya İngiltere ve Fransa'dan temsilcileriyle bir araya gelecek.

Zarif-Kerry görüşmesi, İran ve ABD arasında 1979'dan bu yana yapılan en üst düzey görüşmelerden biri olacak.

Hasan Ruhani Salı Günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada nükleer programları konusunda bir takvim çerçevesinde sonuç almaya yönelik görüşmeler yürütmeye hazır olduğunu söylemişti.

İran 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya'yla müzakereler yürütüyor.

Batılı ülkeler İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığını iddia ederken İran uranyum zenginleştirme programının elektrik enerjisi üretmeye yönelik olduğunda ısrar ediyor.

'Her şey mümkün'

Ruhani demecinde müzakerelerin bir takviminin olmasının sonuç alınmasını kolaylaştıracağını belirterek "Süre ne kadar kısa olursa herkes için o kadar iyi. İran'ın tercihi üç ay. Altı ay da iyi. Çözüm aylarla ifade edilmeli, yıllarla değil" dedi.

Ruhani, iki ülke arasında yıllardır devam eden husumete rağmen, ABD Başkanı Barack Obama'yla bir araya gelmeleri halinde geleceğe bakabileceklerini vurguladı, "Bir başlangıca ihtiyacımız var. Bu nükleer mesele olabilir. Bu meselenin çözümünden sonra diğer alanlarda ilerleme kaydetmemek imkansız. Çözümden sonra her şey mümkün" dedi.