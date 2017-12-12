Ruhani, Türkiye'ye gelemeden önce: "Trump'ın kararı Müslümanlara karşı alınmış küstahça bir karar"

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Aralık (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın girişimiyle yarın İstanbul\'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi\'ne katılmak için Türkiye\'ye doğru hareket etti.

Ruhani, Tahran\'dan ayrılmadan önce Mehrabad Hava Limanı\'nda yaptığı açıklamada, Kudüs\'ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesine yönelik ABD ve İsrail\'in aldığı kararın \" yanlış ve yasadışı\" olduğunu söyledi.

Ruhani, \"ABD Cumhurbaşkanı\'nın kararı Müslümanlara karşı alınmış küstahça bir karardı. Kudüs, bir ulusa ya da coğrafi bölgeye ait değildir. Bu topraklar dünyadaki tüm Müslümanlar saygı gösterdiği bir yer \" dedi.

Türkiye ziyaretini, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın daveti üzerine yaptığını söyleyen Ruhani, \" İstanbul\'daki zirvede Kudüs meselesinin tüm İslam âleminin meselesi olduğunu söyleyeceğiz. Bugün dayanışma ve vahdetten başka bir yolumuz yok\" ifadelerini kullandı.

Alınan kararın bölgede yeni bir gerilimin başlangıcı olacağı uyarısında bulunan Ruhani,\" Hep birlikte ABD\'nin yanlış kararına karşı çıkmalıyız ve bunun gerçekleşemeyeceğini belirtmeliyiz. Müslümanlar, gayri meşru bu harekete karşı sessiz kalıp tepki göstermezse daha nice kötü planlanmış emellerle karşı karşı kalır\" diye konuştu. (Görüntülü- Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin Tahran Mehrabad Hava Limanı\'ndaki basın açıklaması

- Ruhani\'nin Tahran\'dan Türkiye\'ye uğurlanması