İran: Türkiye ile sadece bir konuda görüş ayrılığımız var

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinden çok memnun olduklarını ve Türkiye'nin yeni döneminde iki ülke ilişkilerinin daha da iyi olacağını söyledi. "Türkiye ile sadece Suriye konusunda görüş ayrılığımız var" diyen Ruhani, "Diğer konularda görüş ayrılığımız olduğunu sanmıyorum. Filistin'de, Lübnan'da görüşlerimiz birbirine yakın. Suriye'de ise daha farklı ancak bu sorun teşkil etmiyor" ifadesini kullandı.

'Yeni dönemde ilişkilerimiz daha iyi olacak'

Ruhani, yerli ve yabancı basın mensuplarının davet edildiği basın toplantısında, Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni döneme ilişkin "Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok iyi bir oy oranı ile kazandığı başarıdan dolayı çok memnunum. Türkiye'nin yeni döneminde ilişkilerimiz daha iyi olacak. Bir ülkede halkın büyük bir çoğunluğunun tek bir kişiyi seçmesi, çok önemli ve o kişi için çok özel bir mevki" açıklamasında bulundu.

'Davutoğlu'nu da tebrik ediyorum'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Ruhani, "Başbakanlık görevine gelen Davutoğlu'nu da tebrik ediyorum. İnşallah yeni hükümet en kısa zamanda görevine başlar. Bu yeni dönemde ilişkilerimiz eskisinden daha iyi olacak çünkü o zaman da Erdoğan başbakandı ve asıl görev onun omuzlarındaydı. Şimdi Türkiye tarihinde ilk olarak doğrudan halk tarafından yapılan bir seçimle cumhurbaşkanı seçildi. Ülke anayasasında yapılacak değişiklikler ile cumhurbaşkanının yetkisinin genişletileceği söylentileri de var. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'Suriye konusunda görüş ayrılığımız var'

İran ile Türkiye arasında bölgesel konulardaki görüş ayrılıklarına değinen Ruhani, "Türkiye ile sadece Suriye konusunda görüş ayrılığımız var. Diğer konularda görüş ayrılığımız olduğunu sanmıyorum. Filistin'de, Lübnan'da görüşlerimiz birbirine yakın. Suriye'de ise daha farklı ancak bu sorun teşkil etmiyor. İki dost ülkenin bazı konularda görüş ayrılıkları olmasında bir sakınca yok. Bu ayrılıkları da müzakere ederek, konuşarak aşacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.