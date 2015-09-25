Ruhani: Rusya ile koalisyon içinde değiliz, ABD ile ilişkiler gelişiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da yaptığı açıklamada, "Rusya ile İran arasında Suriye'deki terörizmle mücadele etmek için kurulmuş bir koalisyondan benim haberim yok. İran-ABD ilişkilerinin de gözle görülür şekilde iyileşiyor" dedi.

SoL'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ruhani farklı basın kurumlarının genel yayın yönetmenlerine yaptığı açıklamada "Rusya ile İran arasında Suriye'deki terörizmle mücadele etmek için kurulmuş bir koalisyondan benim haberim yok" dedi.

Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bölgede özellikle radikal İslamcılarla mücadele konusunda daha büyük bir rol oynamak istediğini ve bu doğrultuda inisiyatif aldığını belirtti.

Bir çevirmen aracılığıyla konuşan Ruhani, İran-ABD ilişkilerinin de gözle görülür şekilde iyileştiğini belirtirken uzun süredir olağanüstü koşullarda sürdürülen ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmesinin mümkün olup olmadığının hala belirsizliğini koruduğunu söyledi. Ruhani, geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan nükleer anlaşmasının ABD-İran ilişkileri açısından büyük bir test olduğunu vurguladı.

Ruhani bu anlaşmanın tamamen uygulanması ve karşılığında İran'a uygulanan ekonomik önlemlerin kaldırılması konusunda ise "koşullar henüz olgunlaşmadı" yorumunda bulundu.