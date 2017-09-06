T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ruhani: Kuzey Kore, ABD'nin tehditlerinden dolayı bomba denemeleri yapmak zorunda kaldı

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Eylül (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kore'nin ABD'nin tehditlerinden dolayı bomba denemeleri yapmak zorunda kaldığını savundu

06 Eylül 2017 19:05

Ekber Karabağ / Tahran, 6 Eylül (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kuzey Kore\'nin ABD\'nin tehditlerinden dolayı bomba denemeleri yapmak zorunda kaldığını savundu.

Bakanlar Kurulu Toplantısı\'nda konuşan Ruhani, Kuzey Kore\'nin yaptığı hidrojen bombası denemesini değerlendirdi.

Ruhani, \"Bugün Kuzey Kore kendi varlığı için ve tehditlere karşılık bu yolu seçmiştir. Washington sürekli Kuzey Kore\'yi tehdit edince, Pyongyang da karşılığında yeni bombalar deniyor\" diye konuştu.

\"Atom silahı elde etmiş ülkeleri tehdit etmek tüm dünya için çok büyük bir tehlike demektir\" diyen Ruhani, \" Dolayısıyla bu alandaki sorunların müzakere ve diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz\" dedi.

Güney komşularımız neden sürekli batıdan silah alıyor

İsim vermeden Suudi Arabistan\'ın ABD\'den yüklü miktarlarda silah alımını da eleştiren Ruhani, \"Güney komşularımız neden sürekli batıdan silah alıp bölgede silahlanma yarışı başlatıyorlar. Bu silahları asıl düşman olan İsrail\'le mücadele için de alınmış değil\" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranEylül DHACumhurbaşkanı Hasan Ruhani Kuzey Kore ABDBakanlar Kurulu ToplantısıRuhani Kuzey KoreRuhaniKuzey KoreWashingtonPyongyangDolayısıylaGüneySuudi Arabistan ABDBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24