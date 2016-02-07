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Dünya
Deutsche Welle

Ruhani kadın haklarını savundu

Yaptığı konuşmada cinsiyet eşitliğini savunan İran Cumhurbaşkanı, "Çocuk yetiştirmek kadının olduğu kadar erkeğin de işidir" dedi. Ruhani, politikada daha fazla kadın olması gerektiğini kaydetti.

07 Şubat 2016 16:37


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da bir kadınlar konferansında yaptığı konuşmada, İran politikasında cinsiyet eşitliğini savundu.

Ruhani, "Bir ülke nüfusun yüzde 50'si kadınları gözardı ederek nasıl kalkınma ve ilerlemeden söz edebilir" dedi.

Kadınların politikada temsiline ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ruhani, kadınların henüz hak ettikleri statüye ulaşamadığını belirtti. Ruhani, "Bunun üzerinde çalışmamız gerek" dedi.

Ruhani "Kadın evde oturmalı, erkek çalışmalı" yönündeki klişelere de karşı çıkarak, "Çocuk yetiştirmek, kadının olduğu kadar erkeklerin de işidir. İstihdam dünyası iki cinsiyete de açık olmalıdır" dedi.

Ruhani, "İran'da feminist görüşleri temsil edemeyiz ancak İslam Cumhuriyeti taş devrine sıkışıp kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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