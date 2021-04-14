Ruhani: İsrail'in nükleer terörüne karşılık yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme adımı atıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme adımını atma nedenlerinin "İsrail'in nükleer terörizmine bir yanıt" olduğunu söyledi.

AFP'nin aktardığı habere göre, yaptığı açıklamada hafta sonu İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik siber saldırı yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, İsrail'e "Sizin yaptığınız nükleer terörizm. Bizim yaptığımız ise yasal" dedi.

Ruhani, İsrail'in sorumluluğu üstlenmediği siber saldırıyla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi ve ekledi: "Siyonist suçu olarak görünüyor"

İran'ın BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Elçisi Kazım Gharibabadi, bugün Twitter üzerinden, yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme için hazırlıkların başladığını söyledi ve "Gelecek hafta ürün toplamayı bekliyoruz" dedi.

İran'ın yeni adımı, Viyana'da İran ve diğer ülkeler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çekildiği nükleer anlaşmaya dönmeye yönelik görüşmelere gölge düşürdü. Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme adımı, nükleer silah için gerekli yüzde 90 limitine yaklaştığını gösterse de İran bu iddiayı reddediyor.